Верховна Рада внесла зміни до бюджету на 2020 рік. Вони передбачені законопроєктом №4431 і направлені на підтримку бізнесу під час карантину.

За відповідний законопроєкт в цілому проголосували 304 нардепи. Зміни стосуються статті 28 закону про Держбюджет-2020, пише 24 канал. Важливо ФОПи отримають по 8 тисяч: Рада ухвалила законопроєкт про допомогу підприємцям Що передбачають зміни Зміни дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками на надання: одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;

одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб. Також народні депутати підтримали законопроєкт про соціальну підтримку платників податків на період карантину. Зокрема, борги підприємців у розмірі до 3 060 гривень анулювали. До цього парламентарі підтримали законопроєкт, що передбачає одноразові виплати та звільнення від сплати оренди ФОПам. Зверніть увагу! Під час години запитань до уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що жорсткий карантин в Україні, найімовірніше, буде введений у січні. Він може протривати 3 тижні.