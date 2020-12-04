Рада внесла зміни до Держбюджету-2020, аби підтримати бізнес на карантині
Верховна Рада внесла зміни до бюджету на 2020 рік. Вони передбачені законопроєктом №4431 і направлені на підтримку бізнесу під час карантину.
За відповідний законопроєкт в цілому проголосували 304 нардепи. Зміни стосуються статті 28 закону про Держбюджет-2020, пише 24 канал.
Важливо ФОПи отримають по 8 тисяч: Рада ухвалила законопроєкт про допомогу підприємцям
Що передбачають зміни
Зміни дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками на надання:
- одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;
- одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;
- одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.
Також народні депутати підтримали законопроєкт про соціальну підтримку платників податків на період карантину. Зокрема, борги підприємців у розмірі до 3 060 гривень анулювали.
До цього парламентарі підтримали законопроєкт, що передбачає одноразові виплати та звільнення від сплати оренди ФОПам.
Поділитися новиною