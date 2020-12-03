Через 20 років: Рада Європи стурбована незавершеним розслідуванням вбивства Гонгадзе
Комітет міністрів Ради Європи розглянув виконання українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України". Він висловив стурбованість з приводу незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.
Провадження у справі ще не завершили. Про це повідомили на засіданні КМРЄ.
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Прогресу не було
Також у комітеті відзначили, що відчутного прогресу не досягли:
- ні в завершенні касаційного провадження у справі Пукача, одного з винних у вбивстві;
- ні у кримінальному розслідуванні за фактом підбурення та організації вбивства.
До чого закликав комітет
Комітет закликав українську владу якомога швидше:
► надати інформацію про результати касаційного провадження стосовно вироку, винесеного Пукачу. Члени органу висловили надію, що провадження завершать швидко, оскільки воно вже 3 роки чекає розгляду у Верховному суді;
► завершити розслідування за фактом підбурювання та організації вбивства відповідно до стандартів Конвенції з прав людини.
Також українська влада повинна надати детальну інформацію про стан і очікувані терміни розслідування, зокрема передачу справи Державному бюро розслідувань.
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- Дочка Мирослави Гонгадзе Соломія написала текст у виданні New Statesman. Вона розповіла цікаві факти про батька.
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