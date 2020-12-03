Комітет міністрів Ради Європи розглянув виконання українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України". Він висловив стурбованість з приводу незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.

Провадження у справі ще не завершили. Про це повідомили на засіданні КМРЄ.

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Прогресу не було

Також у комітеті відзначили, що відчутного прогресу не досягли:

ні в завершенні касаційного провадження у справі Пукача, одного з винних у вбивстві;

ні у кримінальному розслідуванні за фактом підбурення та організації вбивства.

До чого закликав комітет

Комітет закликав українську владу якомога швидше:

► надати інформацію про результати касаційного провадження стосовно вироку, винесеного Пукачу. Члени органу висловили надію, що провадження завершать швидко, оскільки воно вже 3 роки чекає розгляду у Верховному суді;

► завершити розслідування за фактом підбурювання та організації вбивства відповідно до стандартів Конвенції з прав людини.

Також українська влада повинна надати детальну інформацію про стан і очікувані терміни розслідування, зокрема передачу справи Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо! На попередньому розгляді цієї справи у листопаді 2019 року Комітет міністрів РЄ висловив розчарування, що після 18 років розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе організаторів та замовників убивства досі не виявили.

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