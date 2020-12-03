Верховна Рада України схвалила законопроєкт, яким заборонила депутатам місцевих рад брати участь у голосуваннях у разі, якщо в них виникає конфлікт інтересів у певному голосуванні. Відповідне рішення підтримали 267 депутатів.

Відповідний законопроєкт під №3034а про врегулювання конфлікту інтересів опублікований на сайті Верховної Ради. Його схвалили на засіданні 3 грудня, повідомляє 24 канал.

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Що передбачає законопроєкт

Фактично, він врегульовує правову колізію, яка виникла після схвалення закону про запобігання корупції. Вона полягала в тому, що депутат навіть за конфлікту інтересів міг голосувати, просто про нього повідомивши.

Тепер депутати в таких ситуаціях і надалі повинні повідомляти про власний конфлікт інтересів, але вони вже не зможуть взяти участі в голосуванні.

До слова, депутатам Верховної Ради ще раніше заборонили брати участь у голосуваннях, де в них виникає конфлікт інтересів.