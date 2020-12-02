Рада заборонила продаж електронних сигарет дітям
Парламентарі підтримали законопроєкт №3628 у другому читанні. Він забороняє продаж електронних сигарет і пристроїв для нагріву тютюну особам, які не досягли 18 років. Заборона набуде чинності з 1 січня 2021 року.
За це проголосували 309 парламентарів. Про це повідомляє 24 канал.
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Порушників закону чекатиме штраф від 6 800 до 13 600 гривень. А, у разі повторного вчинення такого ж правопорушення штраф становитиме від 13 600 до 23 800 гривень.
Передбачається, що продавець матиме право вимагати від покупців документи, що підтверджують вік. У разі відмови їх надати, продавець буде відмовляти в продажу.
Що зміниться
Як наголошують автору документу, метою його реалізації є:
- збереження життя та здоров'я дітей (оскільки це є головною цінністю держави),
- запобігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовують в електронних сигаретах.
Чому цей закон є необхідним
Законодавці у пояснювальній записці нагадають, що в Україні протидія масовому курінню розпочалася у 2006 році, коли на законодавчому рівні було ратифіковано Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну.
Відтоді вжито низку заходів щодо:
- заборони реклами, просування та спонсорства тютюну,
- заборони куріння у громадських місцях,
- запровадження вимог щодо маркування тютюнових виробів з розміщенням на них графічних попереджень про шкідливість куріння,
- збільшення оподаткування тютюнових виробів
- тощо.
Проте виробники тютюнових виробів пропонують для споживачів нові продукти, які позиціонуються як менш шкідлива альтернатива традиційним сигаретам, зокрема, електронні сигарети. А вони, за даними ВООЗ, не є цілком безпечними, адже містять тютюн і викликають залежність,
– зауважують парламентарі.
За їхніми словами, оприлюднені результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що під час використання тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у сигаретах.
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