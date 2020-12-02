Парламентарі підтримали законопроєкт №3628 у другому читанні. Він забороняє продаж електронних сигарет і пристроїв для нагріву тютюну особам, які не досягли 18 років. Заборона набуде чинності з 1 січня 2021 року.

За це проголосували 309 парламентарів. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо Чому не вдається кинути курити: методи подолання згубної звички

Порушників закону чекатиме штраф від 6 800 до 13 600 гривень. А, у разі повторного вчинення такого ж правопорушення штраф становитиме від 13 600 до 23 800 гривень.

Передбачається, що продавець матиме право вимагати від покупців документи, що підтверджують вік. У разі відмови їх надати, продавець буде відмовляти в продажу.

Що зміниться

Як наголошують автору документу, метою його реалізації є:

збереження життя та здоров'я дітей (оскільки це є головною цінністю держави),

запобігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовують в електронних сигаретах.

Чому цей закон є необхідним

Законодавці у пояснювальній записці нагадають, що в Україні протидія масовому курінню розпочалася у 2006 році, коли на законодавчому рівні було ратифіковано Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Відтоді вжито низку заходів щодо:

заборони реклами, просування та спонсорства тютюну,

заборони куріння у громадських місцях,

запровадження вимог щодо маркування тютюнових виробів з розміщенням на них графічних попереджень про шкідливість куріння,

збільшення оподаткування тютюнових виробів

тощо.

Проте виробники тютюнових виробів пропонують для споживачів нові продукти, які позиціонуються як менш шкідлива альтернатива традиційним сигаретам, зокрема, електронні сигарети. А вони, за даними ВООЗ, не є цілком безпечними, адже містять тютюн і викликають залежність,

– зауважують парламентарі.

За їхніми словами, оприлюднені результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що під час використання тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у сигаретах.