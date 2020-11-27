Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про внесення змін до закону про НАБУ. Наразі документ направили на розгляд до Комітету.

Цей законопроєкт дозволить виконати скандальне рішення КСУ від 27 жовтня, а також забезпечити безперервність діяльності Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

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Окрім того, законопроєкт допоможе зберегти незалежність НАБУ і забезпечити стабільність функціонування бюро та його керівництва.

Ініціатором законопроєкту є прем'єр Денис Шмигаль і низка нардепів.

Глава Кабміну також наголосив, що збереження незалежності НАБУ є пріоритетом.

"Ми зміцнюємо антикорупційну архітектуру та залишаємося вірними антикорупційній політиці",

– зауважив Шмигаль.

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