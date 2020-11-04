Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій". Документ знижує податки для культури.

За внесення змін до Податкового кодексу проголосували 293 народних депутати, повідомляє 24 канал. Читайте також Не дорогами єдиними: з Фонду протидії COVID-19 виділили кошти на виробництво серіалів Закон передбачає, що театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми, екскурсії в україномовній версії стануть доступнішими як для виробників, так і для кінцевого споживача. Що передбачає прийнятий документ звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проєктів і програм у сфері культури, туризму та в секторі креативних індустрій;

культурних грантів, наданих для проєктів і програм у сфері культури, туризму та в секторі креативних індустрій; пільгову ставку ПДВ у розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та постановок, виступів мистецьких колективів, артистів, виставок, кінематографічних прем’єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурно-мистецьких заходів та іншого, а також постачальників готельних послуг;

для більшої доступності театральних вистав та постановок, виступів мистецьких колективів, артистів, виставок, кінематографічних прем’єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурно-мистецьких заходів та іншого, а також постачальників готельних послуг; зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих в україномовній версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;

на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих в україномовній версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами; на період 2023 – 2025 років – тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих в україномовній версії;

– тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих в україномовній версії; звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, що є національною кінематографічною спадщиною, та продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів;

товарів, що є національною кінематографічною спадщиною, та продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів; з’явиться поняття "бюджетний грант", який стане фінансовою допомогою на проєкти для галузі та інституційною підтримкою. Матеріальну підтримку надаватимуть на конкурсній основі. До слова, тепер документ повинен підписати Володимир Зеленський.