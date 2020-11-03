Рада зробила перший крок до підвищення штрафів за відсутність масок у громадських місцях
Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про підвищення штрафів за неносіння масок у громадських місцях, зокрема у транспорті та закладах харчування. Мовиться про законопроект №3890.
Докладніше про голосування
Відповідний проєкт закону винесли на голосування в сесійній залі 3 листопада. Голосування відбувалося за скороченою процедурою. Про це пише 24 канал.
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Проголосував за законопроєт 251 нардеп, проти ніхто не висловився 3, утрималися 47 парламентарів. Не голосували 46 осіб. Загалом участь у процесі взяли 344 народних обранців.
Оскільки проєкт закону взяли за основу, на документ ще очікує друге читання.
Що передбачає цей проєкт закону
- Штрафи платитимуть не лише власники громадських закладів чи транспорту, а і звичайні люди.
- Штрафи для пересічних громадян становитимуть у розмірі від 170 до 255 гривень (від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів).
- Для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 гривень – 5 100 гривень).
За що штрафуватимуть юрособи
- за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без належних засобів захисту, зокрема масок і респіраторів.
- за невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.
Як пояснюють закон його ініціатори
Перед голосування під час погоджувальної ради парламенту голова профільного комітету і один із авторів Денис Монастирський наголосив, що нинішня кількість хворих говорить про необхідність запровадження додаткової адміністративної відповідальності за неносіння захисних масок.
До Верховної Ради подали і альтернативний проєкт закону №3891. Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності мав його розглянути у середу, 4 листопада.
Зауважимо, що ще у червні Кабмін оголосив про намір посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях і транспорті.
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