Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про підвищення штрафів за неносіння масок у громадських місцях, зокрема у транспорті та закладах харчування. Мовиться про законопроект №3890.

Докладніше про голосування

Відповідний проєкт закону винесли на голосування в сесійній залі 3 листопада. Голосування відбувалося за скороченою процедурою. Про це пише 24 канал.

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Проголосував за законопроєт 251 нардеп, проти ніхто не висловився 3, утрималися 47 парламентарів. Не голосували 46 осіб. Загалом участь у процесі взяли 344 народних обранців.

Оскільки проєкт закону взяли за основу, на документ ще очікує друге читання.

Що передбачає цей проєкт закону

Штрафи платитимуть не лише власники громадських закладів чи транспорту, а і звичайні люди.

Штрафи для пересічних громадян становитимуть у розмірі від 170 до 255 гривень (від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів).

Для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 гривень – 5 100 гривень).

За що штрафуватимуть юрособи

за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без належних засобів захисту, зокрема масок і респіраторів.

за невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

Як пояснюють закон його ініціатори

Перед голосування під час погоджувальної ради парламенту голова профільного комітету і один із авторів Денис Монастирський наголосив, що нинішня кількість хворих говорить про необхідність запровадження додаткової адміністративної відповідальності за неносіння захисних масок.

До Верховної Ради подали і альтернативний проєкт закону №3891. Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності мав його розглянути у середу, 4 листопада.

Зауважимо, що ще у червні Кабмін оголосив про намір посилити відповідальність за недотримання маскового режиму в приміщеннях і транспорті.

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Яке сьогодні передбачено покарання за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу