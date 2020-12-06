Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв, що парламент зробить все можливе, аби збільшити фінансування Збройних сил України у проєкті Держбюджету-2021. Для української армії спробують знайти навіть додаткові кошти.

Водночас спікер висловив стурбованість через те, що у порівнянні з бюджетом-2020, проєкт головного фінансового документа країни на 2021 рік передбачає виділення меншої суми на безпеку та оборону. Про це Разумков розповів журналістам під час вшанування пам’яті військових у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

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Ми перебуваємо в непростій ситуації сьогодні: і COVID-19, і війна, і непроста соціально-економічна ситуація всередині держави, ви знаєте, як розгортається фінансова криза ззовні на міжнародній арені, але ми навіть при підготовці підсумкового голосування за бюджет на 2021 рік будемо намагатися знайти, і зверталися з цим і в Міністерство фінансів, додаткові кошти,

– наголосив він.

За словами Разумкова, депутати робитимуть все в межах і повноважень, і тих ресурсів, які наразі існують в державі.

"Мене також це хвилює, тому що я переконаний, що ми повинні збільшувати витрати на безпеку і оборону. І саме це закріплено в нашій військовій доктрині... Витрати на безпеку і оборону повинні зберігатися на рівні 5% (ВВП – 24 канал)", – зазначив Разумков.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 6 грудня під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України запевнив, що не зважаючи на складні часи, фінансування армії не скоротиться.

У проєкті державного бюджету на 2021 рік, підготовленого до 2-го читання, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування витрат на національну безпеку і оборону на 158,7 мільйона гривень (на 0,06%) до 267 287,8 мільйона гривень (5,93% ВВП).

Проєкт Держбюджету-2021, поданий Кабміном у Раду у вересні, передбачав 267,1 мільярда гривень на фінансування національної безпеки і оборони.



Бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу