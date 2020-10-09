Виконувач обов'язків секретаря Ради безпеки Киргизстану Омурбек Суваналієв заявив про спроби загострити ситуацію в країні. Він пригрозив тим, хто намагається захопити державні будівлі, жорсткими заходами.

Суваналієв наголосив, що потрібно посилити роботу по щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в країні. Позицію виконувача обов'язків секретаря Ради безпеки повідомляють у пресслужбі МВС Киргизстану, пише 24 канал.

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Зі сторони провокаційних деструктивних елементів є спроби загострення ситуації. Сил і засобів силових структур достатньо для контролю над ситуацією та боротьби з організованою злочинністю,

– заявив Суваналієв.

За його словами, щодо тих, хто намагається захопити будівлі державних організацій та силових структур, застосовуватимуть жорсткі заходи відповідно до законодавства Киргизстану.

Нагадаємо, 5 жовтня в Киргизстані почалися масові протести. Місцеві жителі висловлюють своє незадоволення результатами виборів до парламенту країни, які пройшли 4 жовтня. На акції вийшли тисячі людей, які після зіткнень з силовиками, захопили будівлю парламенту і президентської адміністрації. Деталі про ситуацію у Киргизстані читайте за посиланням.