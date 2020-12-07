Робоча група парламенту з урегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроєктом про внесення змін до закону "Про запобігання корупції". Йдеться про відновлення електронного декларування.

Законопроєктом, зокрема, передбачається заборона для НАЗК вносити приписи з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею КСУ конституційного провадження. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила постійна представниця парламенту у КСУ Ольга Совгиря.

Дивіться також Україна справді могла втратити безвіз: Кулеба про наслідки рішення КСУ

Законопроєктом передбачається внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" для приведення його у редакцію, яка діяла до ухвалення рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року, а також запроваджується особливе регулювання контролю за дотримання антикорупційного законодавства суддями і суддями Конституційного Суду,

– наголосила вона.

За її словами, особливості врегулювання для суддів полягатимуть у:

Порядок здійснення повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КСУ буде затверджуватись НАЗК за погодженням згідно з ВРП та Конституційним Судом.

Вища рада правосуддя і Збори суддів Конституційного Суду матимуть повноваження вносити НАЗК обов’язкові до розгляду подання про усунення порушень, які містять ознаки порушення гарантій незалежності суддів, суддів Конституційного Суду під час здійснення повноважень НАЗК.

Порядок повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КСУ розробляється НАЗК в місячний строк з дня набрання чинності законом і в місячний строк погоджується Вищою радою правосуддя та Конституційним Судом. У разі відсутності відповідного погодження повна перевірка декларацій суддів і суддів Конституційного Суду проводиться в загальному порядку, визначеному законом.

Зауважимо, що 4 грудня депутати відновили кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.

Більше про конституційну кризу в Україні, що до неї призвело і як це зараз намагаються вирішити – за посиланням.



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу