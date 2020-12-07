У Раді допрацювали законопроєкт про відновлення е-декларування: що зміниться
Робоча група парламенту з урегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроєктом про внесення змін до закону "Про запобігання корупції". Йдеться про відновлення електронного декларування.
Законопроєктом, зокрема, передбачається заборона для НАЗК вносити приписи з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею КСУ конституційного провадження. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила постійна представниця парламенту у КСУ Ольга Совгиря.
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Законопроєктом передбачається внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" для приведення його у редакцію, яка діяла до ухвалення рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року, а також запроваджується особливе регулювання контролю за дотримання антикорупційного законодавства суддями і суддями Конституційного Суду,
– наголосила вона.
За її словами, особливості врегулювання для суддів полягатимуть у:
- Порядок здійснення повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КСУ буде затверджуватись НАЗК за погодженням згідно з ВРП та Конституційним Судом.
- Вища рада правосуддя і Збори суддів Конституційного Суду матимуть повноваження вносити НАЗК обов’язкові до розгляду подання про усунення порушень, які містять ознаки порушення гарантій незалежності суддів, суддів Конституційного Суду під час здійснення повноважень НАЗК.
- Порядок повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КСУ розробляється НАЗК в місячний строк з дня набрання чинності законом і в місячний строк погоджується Вищою радою правосуддя та Конституційним Судом. У разі відсутності відповідного погодження повна перевірка декларацій суддів і суддів Конституційного Суду проводиться в загальному порядку, визначеному законом.
Зауважимо, що 4 грудня депутати відновили кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.
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