У "Голосі" пропонують заборонити топчиновникам брати на поруки у суді підозрюваних у корупційних злочинах. Це стосується лише тих справ, де йдеться про мільйони чи сотні мільйонів гривень.

Народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Юрчишин розповів, як діє цей механізм та що означає їхня пропозиція. Це він пояснив в ефірі 24 каналу.

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Що таке "поруки"

Як зазначив нардеп, що поруки – це механізм, де поважна людина гарантує, що підозрюваний не буде ухилятися від слідства. Таке в Україні не працює, ніхто не може гарантувати, що вони не втечуть.

За це буде лише штраф у кілька тисяч гривень, наголосив депутат. Поруки як гарантія співпраці зі слідством у суспільстві сприймається як те, що ці особи – спільники.

Чому це варто змінити

"З іншого боку – утворюється певний тиск на суд. В цьому випадку, застава, яка дорівнює завданій шкоді – це нормально. А коли порука – ми безкоштовно даємо можливість корупціонеру уникнути відповідальності", – пояснив Юрчишин.

Дивіться відео розмови з Ярославом Юрчишином про пропозицію "Голосу":