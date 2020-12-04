У Верховній Раді може відбутися переформатування парламентської більшості. До цього найбільшу фракцію "Слуга народу" схиляє президент Володимир Зеленський. У правлячій верхівці побоюються, що олігарх Ігор Коломойський може перевести лояльних до нього мажоритарників зі "Слуги народу" до депутатської групи "За майбутнє".

Хто може увійти до нової коаліції

Як розповів один із представників команди президента, у разі, якщо Коломойський переведе "своїх" мажоритарників у "За майбутнє", то президентській фракції доведеться домовлятися про нову коаліцію на двох або на трьох. Головним претендентом на таку роль є "Батьківщина". Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Коломойський періодично розкручує ці розмови, виходячи з політичної ситуації або якихось майбутніх голосувань. Умовно кажучи, якщо президент кілька днів поспіль не відповідає на його дзвінки, він знову запускає цю шарманку про коаліцію,

– зазначив співрозмовник ресурсу.

Водночас у більшості вважають, що перейти в "За майбутнє" можуть лише щонайменше 15 депутатів. А це дозволить зберегти монобільшість "Слуги народу". Сьогодні до онойменної фракції входять 246 осіб.

Також у президентській фракції вважають більш "поступливим" і надійним партнером групи "Довіра" на той випадок, якщо у "Слузі народу" все ж залишиться менше ніж 226 осіб. Окрім цього, не всі депутати в монобільшості зрадіють перспективі формального союзу з групою, вплив на яку приписують Коломойському.

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Можливість нової коаліції в Раді: що кажуть у "Слузі народу"

За словами голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, наразі жодних заяв про вихід із фракції немає.

"Поки що юридично існує монобільшість, говорити про створення якихось коаліцій передчасно". – наголосила вона.

Також нелогічним і нереалістичним вважає перехід частини колег "За майбутнє" мажоритарник від округу в Івано-Франківській області Ігор Фріс, якого відносять до так званої групи Коломойського в "Слузі народу".

Все це не більше ніж порожні вигадки. Не можу сказати про цілковиту монолітність фракції. Але повірте, що фракція не ділиться на чиїхось людей або людей, близьких до якогось бізнесмена та фінансово-промислової групи. Здеільшого розподіл депутатів всередині фракції відбувається за причетністю до якоїсь галузі, сфери компетенції,

– підкреслив парламентар.

Зауважимо! Сьогодні коаліцію у Раді складає лише одна «Слуга народу». Вона отримала монобільшість, і, відповідно до Конституції України, отримала право коаліції депутатських фракцій