Перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади Роман Лозинський (фракція "Голос") запропонував запросити на засідання очільника делегації України в ТКГ Леоніда Кравчука. Натомість орган не підтримав його ініціативу.

Докладніше про ситуацію

Лозинський запропонував запросити на засідання до кінця року Кравчука, щоб він проінформував про дії Тристоронньої контактної групи та її плани. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До теми Кравчук знову поспілкувався з російськими пропагандистами про Донбас: подробиці

Як заявив Лозинський у коментарі пресслужбі партії "Голос", не підтримали запрошення Кравчука нардепи від "Слуги народу" та представники ОПЗЖ.

"Тобто, профільні комітети парламенту з питань національної безпеки, з питань організації державної влади залишаються непоінформованими про дії ТКГ від імені України. Це абсолютний абсурд", – наголосив парламентар.

Водночас у "Голосі" звинуватили українську владу у продовженні політики непрозорості щодо Донбасу. Начебто офіційний Київ закрито ухвалює рішення в Офісі Президента, а необхідність узгодити позицію держави з парламентом ігноруюють.

Тому запрошення Кравчука було першим кроком. Але, як бачимо, цього недостатньо. І нам потрібно засідання – можливо, і закрите, – за участю представників президента, уряду, РНБО, СБУ, ЦВК і ТКГ і профільних комітетів парламенту, які мають узгодити спільні позиції та дії,

– констатував Лозинський.

Зауважимо! Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ в липні 2020 року. На цій посаді він змінив Леоніда Кучма. За увесь час головування у делегації Кравчук зробив не одну гучну заяву. Деякі з них були проукраїнськими, а деякі мали неоднозначний ефект у суспільстві. До прикладу, на початку листопада він дав інтерв’ю прокремлівській інформаційній агенції ТАСС.

Історія першого Президента Леоніда Кравчука: від тріумфу до капітуляції – дивіться сюжет 24 каналу