У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Втім у комітеті вважають таке рішення дестабілізацією роботи.

Тож відставку Гетманцева у Раді виключають. Про це сказав заступник голови комітету з питань фінансів Ігор Абрамович, передає "РБК-Україна".

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Він зазначив, що ймовірність того, що постанову про відставку глави комітету фінансів приймуть і взагалі розглядатимуть сесійній залі дорівнює 0%. Її повернуть авторам без розгляду.

І питання не тільки в тому, що об'єктивних підстав для реєстрації та підтримки у Верховній Раді зазначеної постанови немає, а й в тому, що зазначена постанова внесена в порушення, передбаченого законом про порядок відкликання голів комітетів,

– наголосив парламентар.

Він нагадав, що відповідно до закону, постанову про відкликання може внести лише спікер парламенту або відповідний комітет. Але тільки якщо таке рішення ухвалять на своєму засіданні.

Абрамович наголосив, що деякі автори законопроєкту, яким пропонували знижену ставку ПДВ, підписали постанову про відкликання голови комітету. Її ж, начебто за збігом обставин, зареєстрували саме на наступний день після розгляду цього законопроєкту на комітеті.

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