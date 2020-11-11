Вартість електроенергії в Україні на четвер, 12 листопада, зросла до 1,69 грн-кВт-год.

Про це в середу, 11 листопада, повідомив голова комітету Верховної Ради з енергетичної політики Андрій Герус у Facebook.

За його даними, це рекордне значення в поточному році й на 30 – 35% вище, ніж середня ціна за січень-вересень. Рекордне подорожчання електроенергії відбулося внаслідок збільшення частки її виробництва на теплових електростанціях до 39,84%.

Тоді як виробник найдешевшої електроенергії НАЕК "Енергоатом" через введені обмеження міг залучити лише 10 з 15 своїх енергоблоків.

В результаті частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії 10 листопада виявилася всього 38,89% і це відразу позначилося на ціні електроенергії, підкреслив глава комітету ВР з питань енергетики.

З цієї ситуації можна зробити очевидний висновок: чим менше "Енергоатому" в системі – тим вище ціна електроенергії для всієї економіки й для всього бізнесу "Енергоатом" – виробник дешевої електроенергії, який належить українцям і платить не тільки податки, а й дивіденди до держбюджету України, – зазначив Герус.

У зв'язку з цим необхідно терміново збалансувати роботу "Енергоатома", як це і зажадав зробити президент Володимир Зеленський на нараді 10 листопада, резюмував глава комітету ВР з питань енергетики.