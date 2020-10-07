У Раді пропонують карати ЗМІ за заперечення агресії Росії проти України
Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда зареєстрував законопроєкт про нові штрафи для ЗМІ. Він передбачає покарання за заперечення російської агресії проти України, заклики до сепаратизму, расизм і низку інших порушень.
Відповідний законопроєкт під №4188 опублікований на сайті Верховної Ради України.
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Що передбачає проєкт закону
Передовсім визначає заборону на ретрансляцію висловлювань, які заперечують факт воєнної агресії Росії проти України, окупації Росією частини території України й ведення Росією гібридної війни проти України.
Також законопроєкт встановлює штраф за ці й низку інших порушень:
- заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;
- заклики до розв'язування агресивної війни, її пропаганди або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі й ненависті;
- пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їхніх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
- ретрансляцію програм і передач, щодо яких Національна рада схвалила рішення, що їхній зміст не відповідає вимогам законодавства;
- ретрансляцію програм і передач, заборонених або обмежених судом.
За це буде встановлено штраф у 25% від суми ліцензійного збору. Для кожного ЗМІ він різний і визначається за формулою через середньодобовий обсяг мовлення, його територію, потужність передачі сигналу тощо.