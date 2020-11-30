Профільний комітет рекомендує Верховній Раді встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів. Відповідний законопроєкт №3526 вже ухвалили у першому читанні. Тепер його потрібно прийняти у другому.

Відповідне рішення комітет з питань екологічної політики та природокористування ухвалив 26 листопада на засіданні, яке проходило в режимі відеоконференції. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ади.

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Що передбачає закон

Забороняється знищувати та пошкоджувати рослинності, випалювати сухі рослини та їх залишки на землях водного фонду, в тому числі у прибережних захисних смугах та на островах.

Пропонується ввести неповну заборону на спалювання рослин. Такі роботи можуть проводитись у випадках, визначених профільним міністерством.

Збільшити штрафи за такі правопорушення: від 3060 до 6120 гривень – для громадян та від 15300 до 21420 гривень – для посадовців.

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому.