Парламентарі можуть вже найближчим часом отримувати штрафи за відсутність захисних масок у Верховній Раді. Відповідну пропозицію озвучив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він пропонує встановити штрафи для народних депутатів, які не носять маски у залі пленарних засідань Верховної Ради. Про це Михайло Радуцький сказав на засіданні погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.

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Радуцький пояснив, що вже 20 жовтня носіння масок у Верховній Раді можуть внести правкою у постанову на комітеті. Парламентарій уточнив, що штраф становитиме "стільки, скільки для звичайних людей – 17 тисяч гривень.

Він додав, що штрафи стягуватимуть із заробітної плати депутатів. Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що відповідну постанову парламент зможе розглянути 3 листопада.

До слова, у Верховній Раді пропонували розглянути зміни до закону щодо протидії коронавірусу. Вони передбачають штрафи для підприємств і організацій, що всередину запускають людей без захисних масок.

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