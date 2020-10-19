Нардепів можуть почати штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді
Парламентарі можуть вже найближчим часом отримувати штрафи за відсутність захисних масок у Верховній Раді. Відповідну пропозицію озвучив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Він пропонує встановити штрафи для народних депутатів, які не носять маски у залі пленарних засідань Верховної Ради. Про це Михайло Радуцький сказав на засіданні погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.
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Радуцький пояснив, що вже 20 жовтня носіння масок у Верховній Раді можуть внести правкою у постанову на комітеті. Парламентарій уточнив, що штраф становитиме "стільки, скільки для звичайних людей – 17 тисяч гривень.
Він додав, що штрафи стягуватимуть із заробітної плати депутатів. Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що відповідну постанову парламент зможе розглянути 3 листопада.
До слова, у Верховній Раді пропонували розглянути зміни до закону щодо протидії коронавірусу. Вони передбачають штрафи для підприємств і організацій, що всередину запускають людей без захисних масок.
Коронавірус у Верховній Раді: головне
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що з початку пандемії COVID-19 підхопили 60 парламентарів. Частина з них вже перехворіла, але ще чимало нардепів продовжують боротися з недугою.
- Недугу підхопили навіть голова "Європейської Солідарності" та п'ятий президент України Петро Порошенко, а також лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
- Першим депутатом, який захворів на коронавірус, був член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов. Це відбулося ще на початку пандемії в березні 2020 року