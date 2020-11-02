У Раді пропонують відновити механізм е-декларування без винятку для суддів. Це означає, що вже незабаром роботу антикорупційних органів можуть поновити. Однак немає гарантії, що КСУ не заблокує і цей документ.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко. Вона додала, що такі рішення суд приймав неодноразово.

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Що означає цей законопроєкт

Як пояснила нардепка, у Верховній Раді хочуть відновити ті норми, які скасував Конституційний Суд. А також дати певний термін Кабміну, щоб внести коригування для цілковитої відповідності Конституції.

Однак ніяких гарантій нема, що Конституційний Суд не "знесе" і це рішення ВР. Тобто, враховуючи останні рішення КСУ, вони можуть заблокувати будь-що,

– зазначила Янченко.

Тому просто відновити антикорупційні закони – недостатньо. Потрібно вирішити кризу, яка склалася в Конституційному Суді.

Що було раніше

Нардепка також нагадала, що ще у лютому 2019 року КСУ скасовував відповідальність за незаконне збагачення. Тоді НАБУ вимушено закрили 66 кримінальних справ. Норму закону відновили, проте Конституційний Суд вдруге скасовує відповідальність за незаконне збагачення, а разом з тим – всю систему е-декларування.



Головне про рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу