Імпорт електричної енергії в Україні унеможливлювала цінова змова великих вітчизняних виробників, як ДТЕК і "Енергоатом", які контролюють близько 80% ринку.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Ліга.Бізнес" повідомив глава комітету Верховної Ради України з питань енергетики й ЖКГ Андрій Герус.

"Зараз імпорт електроенергії, який міг би створити конкуренцію на ринку, закритий. В цьому плані я розумію споживачів – вони позбавлені права вибору і це неправильно. Імпорт електроенергії (з Росії та Білорусі) не погрожував нашій енергетичній безпеці. Імпортувалося всього 1-2% від нашого споживання. Це дуже мало, але це створювало конкуренцію й унеможливлювало цінову змову", – сказав він.

При цьому Герус підкреслив, що запуск імпорту з Росії абсолютно не пов'язаний з його правкою.

"Моя правка була розрахована під імпорт з Білорусі, щоб згладжувати ціну і створювати на ринку конкуренцію", – зазначив нардеп.

Глава енергетичного комітету також нагадав, що перші комерційні поставки електроенергії з Білорусі почалися не в жовтні.

Це сталося в липні, коли запустився оптовий ринок. Найбільшим імпортером електроенергії тоді був ДТЕК (Д. Трейдинг). Він постачав ресурс на РДН і контролював таким чином енергоринок. Прийнятий у 2017 році закон про ринок електроенергії дозволяв імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі з липня 2019 року. Але тільки на РДН,

– констатував Андрій Герус.

Відповідаючи на питання, чи демпінгували Росія і Білорусь при поставках е/е в Україну, нардеп розповів як відбувалась купівля електроенергії.

"Наскільки я знаю, це неправда. Ціна на російську і білоруську електроенергію визначалася на аукціоні: хто пропонував ціну більше – той і купував. Звичайно, були випадки, коли трейдери у них купували електроенергію за 50$ за 1 МВт, а тут продавали за 52$. Але бувало і навпаки, коли купували за 50$, а продавали – за 45$. Так в грудні відбулося з компанією Юнайтед Енерджі, після чого вона перестала імпортувати. У будь-якому випадку, надприбутків від імпорту електроенергії не було, і якихось поблажок від Росії та Білорусі – теж", – повідомив політик.