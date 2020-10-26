У фракції "Слуга народу" розробили 3 законопроєкти про легалізацію канабісу в медичних цілях. Надалі працюватимуть над одним узгодженим.

Законопроєкт запропонують для обговорення у парламенті та суспільстві. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Що стосується медичного канабісу, я знаю про наявність трьох законопроєктів. Три різні підгрупи у нас у фракції розробляли. Я сподіваюся, що колеги знайдуть у собі сили об'єднатися і зробити спільний, щоб ми не дискутували між собою,

– зауважив політик.

За словами Корнієнка, варто провести дискусію з суспільством про те, як це краще реалізувати проєкт у масштабах всієї країни.

Питання про канабіс в опитуванні Зеленського

На всеукраїнське опитування, що відбувалось 25 жовтня, винесли питання про легалізацію медичного канабісу. Згідно з результатами, які охопили 74% підрахованих анкет, 64,8% українців підтримують легалізацію, 29,5% – проти.

Навіщо легалізовувати марихуану

Питання стосується лише легалізації медичного канабісу. Така марихуана допомагає зменшити біль у тяжкохворих людей. Медичний канабіс дозволений у багатьох країнах. Зокрема, в США, Канаді, Німеччині, Бельгії, Швейцарії, Великобританії, Бельгії тощо.

До слова, у 2019 році на в Україні зареєстрували петицію про легалізацію медичного канабісу, вона набрала 25 тисяч необхідних підписів.



Попередні результати опитування / Інфографіка "Слуги народу"



Країни, де легалізований канабіс / Інфографіка 24 каналу