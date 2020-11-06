У Раді зафіксували кнопкодавство в час дії кримінальної відповідальності: відео
У Верховній Раді України 5 листопада за кнопкодавством спіймали народного депутата від групи "Довіра" Андрія Іванчука. Це попри те, що тепер за неособисте голосування народним обранцям загрожує кримінальна відповідальність.
Андрій Іванчук голосував за себе і "за того хлопця" 5 листопада під час розгляду в Раді змін до Бюджетного кодексу. Про це розповів рух ЧЕСНО.
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Під час голосування парламентар тримав руки на двох пультах у двох різних рядах. Під час розгляду питання на онлайн-табло було помітне голосування з обох місць, хоча місце позаду Іванчука було порожнім.
Позаду нього в парламенті сидить депутат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка. Він був відсутній під час розгляду питання, імовірно, через підготовку до другого туру виборів мера у Львові.
Втім, це не означає, що Іванчук голосував саме замість Синютки. За системою "Рада-3" парламентар може голосувати з будь-якого місця в парламенті. Таким чином Андрій Іванчук міг проголосувати за будь-якого з колег, хто передав йому свою картку народного депутата.
Кнопкодавство Іванчука в Раді: дивіться відео
Онлайн-табло Ради під час кнопкодавства Іванчука / Скриншот "ЧЕСНО"
Детальніше про відповідальність за кнопкодавство
- З початку 2020 року за неособисте голосування у Верховній Раді передбачена кримінальна відповідальність. За це передбачено штраф на суму від 51 до 85 тисяч гривень. Крім того, депутат-кнопкодав втрачає свій мандат.
- Та перед цим провину парламентаря має довести суд. Досудове розслідування в таких справах проводить Державне бюро розслідувань, але підозру особисто має підписати генпрокурор.
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