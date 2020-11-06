У Верховній Раді України 5 листопада за кнопкодавством спіймали народного депутата від групи "Довіра" Андрія Іванчука. Це попри те, що тепер за неособисте голосування народним обранцям загрожує кримінальна відповідальність.

Андрій Іванчук голосував за себе і "за того хлопця" 5 листопада під час розгляду в Раді змін до Бюджетного кодексу. Про це розповів рух ЧЕСНО.

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Під час голосування парламентар тримав руки на двох пультах у двох різних рядах. Під час розгляду питання на онлайн-табло було помітне голосування з обох місць, хоча місце позаду Іванчука було порожнім.

Позаду нього в парламенті сидить депутат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка. Він був відсутній під час розгляду питання, імовірно, через підготовку до другого туру виборів мера у Львові.

Втім, це не означає, що Іванчук голосував саме замість Синютки. За системою "Рада-3" парламентар може голосувати з будь-якого місця в парламенті. Таким чином Андрій Іванчук міг проголосувати за будь-якого з колег, хто передав йому свою картку народного депутата.

Кнопкодавство Іванчука в Раді: дивіться відео



Онлайн-табло Ради під час кнопкодавства Іванчука / Скриншот "ЧЕСНО"

Детальніше про відповідальність за кнопкодавство