В Україні є місце, де можна цікаво та незвично провести час – селище з привітною назвою Радісний Сад. Там громада отримала цікавий інфраструктурний проєкт, в якому може використовувати всі переваги – розташування, краєвиди, історію для розвитку туризму і промоції свого краю.

Історія ж самого Радсад нараховує трохи більше ніж 100 років. У 1908 році німецький поміщик купив тут землю і посадив виноградники. У 1920 році на їхній основі створили спеціалізоване господарство "Радянський сад". Це було потужне виробництво, яке вистояло навіть в роки тотального вирубування садів під час сухого закону. Нині постачає сировину для Миколаївського коньячного заводу. На що варто звернути увагу, подорожуючи в Радісний сад – дізнайтесь в програмі "Де це?" на 24 каналі.

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Річковий трамвай

Свою подорож варто розпочати з катання в Бузькому Лимані на милому річковому трамвайчику. Вгору за течією – річка Південний Буг, а за кількадесят кілометрів униз – Чорне море. Зазвичай на таких суднах прогулюються і відпочивають. Але цей в місцевості – це справжній вид транспорту. Зі своїм графіком та екіпажем, а його назва – "Секрет".



Річковий трамвайчик / Скриншот з відео

Трамвайчик курсує між Миколаєвом та Радсадівською громадою 5 разів на день. А в перервах між цими рейсами його можна замовити і на індивідуальну мандрівку. Крім того, що швидкі, такі перевезення – комфортні та безпечні. За час роботи – жодної позаштатної ситуації. Особливості судна – він дуже стійкий. Навіть, якщо ми всі сядемо на один бік і спробуємо його перехилити, ми його навіть не нахилимо.

Скористатися усіма перевагами таких перевезень місцеві мешканці донедавна просто не мали змоги. Голова Радсаду розповідає, що громада була обома руками за відновлення водного сполучення. Хоча початок співпраці вийшов доволі сумбурним.

"Телефонує мені директорка школи – Юрій Іванович, так і так – розбирають причал. Я сідаю в машину, приїжджаю сюди. А тут хлопці не розбирають причал, а намагаються дістати оті колеса, які для пришвартування", – сказав голова Радсаду Юрій Піньковий.



Завдяки водному транспорту на дорогу витрачається лише 10 хвилин / Скриншот з відео

Хлопці виявилися приватними підприємцями з Миколаєва. Коли з'ясували усі деталі – домовилися за кілька днів. Сільська влада зі свого боку взялася допомагати з облаштуванням старенького причалу, бо він мав відповідати вимогам безпеки.

"Ми пережили вже не одну перевірку, бо були певні скарги, які надходили на перевезення, приїжджали комісії, перевіряли і одне із підстав подальшої роботи – облаштування причалу", – пригадав Юрій Піньковий.

Тут вирівняли старі плити, поставили загорожу та лавки. У планах – зробити освітлення.



Ремонтні роботи на причалі / Скриншот з відео

Такий річковий маршрут важливий ще й через тісні родинні зв'язки людей по 2 береги – багато мешканців свого часу працювали на Миколаївському заводі "Океан". Його видно на іншому березі. Це суднобудівний гігант, який почав працювати ще у 50-х роках минулого століття і за свою історію збудував більше ніж 400 кораблів. Із приватизацією та 2000-ми для підприємства настали непрості часи.

Його довели до банкрутства. Але вже кілька років, як "Океан" знайшов нового інвестора і відновлює виробництво. А це – робочі місця для мешканців Миколаєва та сусідніх громад, зокрема – Радсадівської.

Пріоритети Радсадівської громади

Радсадівська громада створена наприкінці 2017 року. До неї увійшло 6 сіл Миколаївського району, усі – вздовж Бузького лиману. Разом у собі вони зібрали більше ніж 4 тисячі мешканці. Стратегія громади, прийнята у 2018 році, має економічно-соціальний напрям розвитку. Вона передбачає розвиток культури і дозвілля, туризму, активізацію громадян та стимулювання здорового способу життя.

Запуск річкового трамвайчика, хоч і був приватною ініціативою, ідеально вписався у ці пріоритети.



Села, які входять до Радсадівської громади / Скриншот з відео

Великий веломаршрут

Паралельно у громаді почали думати над тим, як розважити гостей з міста, які тепер сюди приїжджають. Тут розробляють великий веломаршрут "РадсадВелоскіф". Жителі Миколаєва матимуть змогу приїжджати сюди трамвайчиком і на цій території буде створений сучасний центр прокату велосипедів, де вони зможуть взяти велосипед напрокат і здійснити подорож нашим дивовижним, гарним маршрутом.

Загалом громада планує збудувати 2 великі центри прокату велосипедів, двосторонню велодоріжку між Радсадом та Новобогданівкою, облаштувати криті велопарковки у школах громади, закупити велосипеди та встановити навігацію вздовж маршруту.

Сувеніри

До речі про сувеніри – у місцевих крамницях можна придбати тематичний крафтовий шоколад. Одна з зупинок на маршруті – парк у селі Новобогданівка його особливість у тому, що ще кілька років тому тут були непрохідні чагарники. Але місцевим мешканцям це якось набридло, вони самі знайшли гроші на облаштування парку, самі його зробили. Місцеві мешканці вигадували флешмоби, проводили різноманітні акції і загалом нафандрейзили на цей парк вже більше ніж півтора мільйона гривень. Бруківка, доріжки, фонтан – усе зроблене руками мешканців.