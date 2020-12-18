Одним з численних радників глави ОП числиться Михайло Пасічник, скандально відомий бізнесмен з галузі фармацевтики і колишній голова Держлікслужби.

Якщо детально проаналізувати біографію Михайла Пасічника, то впадає в очі, що кожен етап його діяльності закінчувався скандалами, боргами, судами, схемами і корупційними звинуваченнями, пише видання "Дело".

Як розповідається в статті, в 1994 році Пасічник заснував фармацевтичну компанію "Фалбі". До 2011 року бізнес Пасічника оцінювався як дев'ятий за величиною в країні. Розвинути бізнес Пасічнику вдалося в тому числі завдяки кредитній угоді з державним "Укрексімбанком". Коли прийшов час розплати за боргами – успішний менеджер виявився не таким вже й успішним. Борг Пасічника перед державним банком досяг 1 млрд гривень. Довга судова епопея закінчилася тим, що в червні 2020 року "Укрексімбанку" вдалося продати власність "Фалбі" всього за 185 млн гривень. Більшість постачальників "Фалбі" також виявилися серед постраждалих.

"У 2005 році Пасічник, який двічі очолював Державну службу з лікарських засобів, був звинувачений у зловживанні владою і службовим становищем. Інспектори КРУ повідомили шокуючі факти. Наприклад, за бюджетні кошти чиновники МОЗ України закуповували у "своїх" фірм ліки для державних лікарень за цінами, які більш ніж на 500% перевищували вартість аналогічних препаратів на ринку", – йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що в 2014 році, який став самим критичним для бізнесу Пасічника, він опиняється на досить "жирній" посаді на держслужбі. Його призначили головою Державної служби лікарських засобів. Представники фармацевтичного бізнесу зустріли це призначення різким засудженням. Зокрема, вони скаржилися, що з ініціативи Пасічника були розроблені зміни до законодавства з метою монополізації фармринку великими аптечними мережами і вводилися схеми додаткового фінансового навантаження на підприємців. Крім того, Пасічника звинувачували в тому, що він допустив небезпечні кодеїновмісні ліки, які використовую при виробництві наркотиків, на український ринок. До слова, після легалізації ці препарати були виявлені саме на аптечних складах "Фалбі".

"Будь-які скандали, пов'язані з медичною сферою, завжди дуже тонко сприймаються суспільством. Саме тому присутність Пасічника серед осіб, наближених до глави Офісу Президента, викликає багато питань до біографії цієї персони", – підкреслюється в статті.