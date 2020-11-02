Скотт Атлас, який є радником президента США Дональда Трампа з питань пандемії коронавірусу, дав інтерв’ю російським пропагандистам. Згодом він вибачився та сказав, що шкодує про це.

Атлас перепросив за інтерв’ю пропагандистам з Росії

Радник Трампа дав інтерв’ю RT – російській державній телекомпанії, раніше відомій як Russia Today. Про це Скотт Атлас написав у своєму твіттері.

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Я не знав, що вони зареєстровані як іноземні агенти. Я шкодую про те, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив мною скористатися,

– заявив Атлас.

Він додав, що особливо перепрошує у спільноти національної безпеки, яка докладає всіх зусиль, щоб захистити США.

Що відомо про інтерв’ю радника Трампа

27-хвилинне інтерв'ю вийшло 1 листопада. У ньому Атлас захищав політику адміністрації Трампа по пандемії коронавірусу і різко критикував заходи карантинних обмежень.

"США в істериці через це, але справа в тому, що керівництво області суспільної охорони здоров'я кричуще провалилося. Вони буквально вбивають людей", – сказав він.

До слова, Атласа, який став радником Білого дому в серпні 2020 року, останнім часом різко критикують, особливо щодо його позиції по носінню масок. Нещодавно він опублікував твіт: "Маски працюють? Ні", який був вилучений компанією Twitter. Крім того, його акаунт на певний час заблокували.

Довідка. У листопаді 2017 року російський державний пропагандистський телеканал RT зареєстрували як іноземного агента на вимогу Міністерства юстиції США.