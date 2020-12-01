Радник Трампа щодо коронавірусу йде у відставку – ЗМІ
Спеціальний радник Дональда Трампа щодо пандемії COVID-19 лікар Скотт Атлас офіційно подав у відставку. Він також побажав всього найкращого новообраному президенту Байдену.
Про те, що радник президента США Трампа щодо пандемії подав у відставку стало відомо 1 грудня. Про це повідомляє Fox News.
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Я пишу заяву про звільнення з посади спеціального радника президента США. Я наполегливо працював, аби врятувати життя і допомогти американцям під час пандемії,
– підкреслив Атлас.
Він додав, що у своїй роботі покладався на новітні наукові дані і докази, без будь-яких політичних міркувань або впливу.
Зауважимо, лікар Атлас почав працювати на адміністрацію Трампа у серпні 2020 року. Термін його контракту становив 130 днів, які незабаром минають.
Атлас про Байдена
Радник Трампа побажав успіху демократу Джо Байдену у боротьбі з пандемією коронавірусу.
Я щиро бажаю новій команді всього найкращого, оскільки вони ведуть націю через ці важкі часи,
– сказав лікар.
Крім того, він висловив сподівання, що з появою нових методів лікування і вакцини від COVID-19 США вдасться подолати пандемію та її наслідки.
Додамо, що Атласа часто критикували за те, що він виступав проти закриття шкіл та інших закладів.
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