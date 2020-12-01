Спеціальний радник Дональда Трампа щодо пандемії COVID-19 лікар Скотт Атлас офіційно подав у відставку. Він також побажав всього найкращого новообраному президенту Байдену.

Про те, що радник президента США Трампа щодо пандемії подав у відставку стало відомо 1 грудня. Про це повідомляє Fox News.

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Я пишу заяву про звільнення з посади спеціального радника президента США. Я наполегливо працював, аби врятувати життя і допомогти американцям під час пандемії,

– підкреслив Атлас.

Він додав, що у своїй роботі покладався на новітні наукові дані і докази, без будь-яких політичних міркувань або впливу.

Зауважимо, лікар Атлас почав працювати на адміністрацію Трампа у серпні 2020 року. Термін його контракту становив 130 днів, які незабаром минають.

Атлас про Байдена

Радник Трампа побажав успіху демократу Джо Байдену у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Я щиро бажаю новій команді всього найкращого, оскільки вони ведуть націю через ці важкі часи,

– сказав лікар.

Крім того, він висловив сподівання, що з появою нових методів лікування і вакцини від COVID-19 США вдасться подолати пандемію та її наслідки.

Додамо, що Атласа часто критикували за те, що він виступав проти закриття шкіл та інших закладів.

Зверніть увагу! Станом на 1 грудня коронавірусом у США заразилися понад 13,9 мільйона людей. З них 274 332 хворих померли, а більше ніж 8 мільйонів – вже одужали. Наразі продовжують хворіти ще 5,4 мільйона американців.