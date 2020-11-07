Радник голови Офісу Президента Андрій Єрмака – Михайло Подоляк нещадно розкритикував діяльність суддів Конституційного Суду. Він, зокрема, згадав про тривалу кризу, що через них виникла. Крім того, Подоляк назвав суддів КСУ "виродками в мантіях". На такі висловлювання вже відреагували в суді.

Заява Подоляка щодо Суддів КСУ

За його словами, Президент України Володимир Зеленський не воює за конкретні прізвища або повноваження в Конституційному Суді. Тобто, не узурпує нічого та не збирається призначати "своїх". Про це Подоляк написав у фейсбуці.

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Все це суцільно традиційні в таких випадках "казки віденського лісу", які з котячими жалібними очима розповідають нам вічні казкарі. Президент говорить про цінності. Про домовленості. Про обов'язкові правила. Про те, що не можна так нахабно брехати про європейський вибір і нишком відкочувати назад, в солодкі жирні часи махрових злодіїв,

– зауважив він.

Радник керівника ОПУ додає, що прекрасно знає, що для українських досвідчених "політичних циніків" слово "цінності" є виключно лайливим.

"Але так чи інакше, у випадку з тривалою кризою в Конституційному Суді мовиться виключно про "людей і виродків". Ось прямо так, конкретно та за прізвищами. Яскрава червона лінія досить чітко відокремила одних від інших", – наголосив Подоляк.

На його переконання, люди намагаються довести, що час змінився і що домовленостей треба дотримуватися. Натомість виродки хочуть відновлення всіх своїх вчорашніх "плюшок" в повному обсязі.

І плювати вони водночас хотіли на інтереси суспільства, наші відносини з зовнішніми партнерами, взяті на себе зобов'язання, можливі повторні революції, які точно доб'ють державу. Головне – смачно та ситно пожерти. І при цьому звинуватити в своїй жратві когось іншого,

– каже він.

Водночас Подоляк підкреслив, що "у нинішній ціннісній кризі" є все:

великі гроші,

політичні доцільності (коли суддя КСУ Сас викладає в публічний доступ проєкт рішення щодо землі до слухань),

класичні змови,

особисті забаганки,

посередники східних "друзів",

обов'язкове лицемірство вчорашніх відставників, які свого часу наухвалювали потворних законів – "з дірками, лазівками, закладками для себе коханих".

"А коли система таки почала хитко крутити жорнами та намагатися поставити їм відповідні питання, вони скористалися всіма цими закладками, щоб відіграти", – констатував радник Єрмака.

Рішення Зеленського щодо КСУ: ключові моменти на думку Подоляка

Подоляк пояснив, що президент своєю жорсткою реакцією на дії Конституційного Суду публічно визначає всього три ключові пункти.

По-перше, не можна відкочувати назад те, що оплачено вже суспільством, те, що є наслідком нового суспільного договору. Саме тому він пропонує політико-правове рішення – обнулити тих, хто нахабно обнулив громадський консенсус.

По-друге, "виродки – це завжди виродки, незалежно від кольору мантії та формального статусу". Всі ці персонажі, яких призначили суддями вчорашній і позавчорашній експрезиденти, – зовсім не мораль і не совість нації. Навпаки, це концентроване зло, що увібрало в себе всі класичні пороки корупційно-кумівської системи.

По-третє, не можна робити вигляд, що рішення КСУ, які б'ють по фундаментальних цінностях, це щось незначне, щось, що можна традиційно розторгувати між своїми в кулуарах.

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Як на таку заяву Подоляка відреагували в КСУ

В Конституційному Суді наголосили на словах Подоляка "про виродків і людей" і на образах безпосередньо суддів.

"За Конституцією людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є в Україні найвищою соціальною цінністю. Права та свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави", – зауважили в КСУ.

Тому тут роблять висновок, що подібні висловлювання Михайла Подоляка підривають авторитет держави, порушують етичні норми спілкування між людьми та свідчать про низький рівень моральної культури цієї особи.

"Шановні державні діячі, високопосадовці та їхні радники, просимо вас не впадати в паніку та агонію. Вирішення всіх проблем, зокрема політичних, слід здійснювати виключно в конституційний спосіб. Це забезпечить діяльність держави в правовому полі, за що ви несете персональну відповідальність", – підсумували в Конституційному Суді.

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Що цьому передувало

27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Через це останні заблокували доступ до електронного реєстру .

. Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.

Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.

Вже відомо, що рішення КСУ матиме дуже негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ. У ЄС вже заявили, воно суперечить усім європейським цінностям.

Докладніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу