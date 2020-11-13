Радник Андрія Єрмака Ігор Уманський подав у відставку, але не назвав причини такого кроку. В Офісі Президента повідомили, як реагуватимуть на цю заяву.

Єрмак не прийме відставку Уманського до особистої з ним зустрічі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спершу зустрінеться особисто зі своїм радником Ігорем Уманським. А вже потім ухвалюватиме рішення щодо заяви того про відставку. Про це повідомило "Новое время".

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За інформацією видання, розповів про це інший радник Єрмака Михайло Подоляк. Він же зауважив, що наразі глава ОП перебуває на самоізоляції через COVID-19, тож поки що з Уманським говорив тільки телефоном.

Домовилися про те, що заява поки буде на столі у глави, але остаточне рішення щодо неї буде ухвалено лише після особистої зустрічі. Тоді ж глава дасть оцінку мотивації Ігоря Івановича,

– сказав Подоляк.

Чому Уманський подав у відставку

Радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський 12 листопада повідомив, що подав заяву про відставку. Причини такого кроку він пообіцяв оприлюднити тільки після того, як щодо його заяви ухвалять рішення.

"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – усі на вихід! І я почну перший", – написав Уманський у фейсбуці.

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