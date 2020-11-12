Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський подав у відставку. Політик вже написав відповідну заяву до установи.

Що відомо про відставку Уманського

Причини відставки політик розповість після прийняття рішення щодо заяви. Про це Уманський написав у фейсбуці.

До речі Це мільярди доларів, – Уманський розповів про масштаби контрабанди на митниці

Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову,

– заявив чиновник.

Що відомо про Ігоря Уманського