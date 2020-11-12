Карантин вихідного дня – тоді всі на вихід: радник Єрмака Уманський подав у відставку
Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Уманський подав у відставку. Політик вже написав відповідну заяву до установи.
Що відомо про відставку Уманського
Причини відставки політик розповість після прийняття рішення щодо заяви. Про це Уманський написав у фейсбуці.
До речі Це мільярди доларів, – Уманський розповів про масштаби контрабанди на митниці
Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову,
– заявив чиновник.
Що відомо про Ігоря Уманського
- У 2009 – 2010 роках Уманський виконував обов'язки очільника Мінфіну, а у 2014 – 2015 – був першим заступником міністрів фінансів Олександра Шлапака і Наталії Яресько.
- Крім цього, Уманський близько місяця працював міністром фінансів в уряді прем'єра Дениса Шмигаля.
- У квітні Єрмак повідомив, що Уманського призначили його радником.
- Він мав боротись зі схемами на митницях та в ДФС.
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