Європейський Союз та Україна проведуть засідання Ради асоціації Україна – ЄС із фізичною участю делегацій. Воно відбудеться у лютому 2021 року.

Через жорсткі карантинні обмеження у Брюсселі, який не дозволяє проводити засідання офлайн, його перенесуть на 2021 рік. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Читайте також Як в ЄС та Офісі Президента відреагували на новий закон про водний транспорт

За її словами, Євросоюз та Україна домовилися зберігати діалог "на високому політичному рівні". Це відбуватиметься до того часу, поки в української сторони не з'явиться можливість навідатися до Брюсселю.

Довідка. Засідання Ради асоціації Україна – ЄС проходить щороку, а у 2020 його планували провести 8 грудня у форматі відеоконференції. Там на вищому політичному рівні оцінюють виконання Угоди про асоціацію та обговорюють плани на майбутнє.

Про що говоритимуть на засіданні

На засіданні Ради асоціації Україна – ЄС мають розглянути низку питань. Зокрема, мовиться про:

продовження роботи на основі спільної заяви 22 Саміту Україна – ЄС;

початок процесу оновлення Угоди про асоціацію;

обговорення "промислового безвізу";

укладання Угоди про спільний авіапростір;

зміцнення економічної інтеграції;

вирішення конституційної кризи в Україні;

реалізація можливостей України щодо Європейського зеленого курсу.

До теми Євросоюз може узаконити право працівників не відповідати на дзвінки після роботи

Стефанішина заявила, що вже найближчим часом українська сторона матиме розмову з представниками ЄС Жозепом Боррелем та Олівером Варгеї.

Вона додала, що вже після цього можна буде говорити про конкретну дату засідання Ради асоціації.

Більше новин щодо Угоди про асоціацію з Євросоюзом – читайте за посиланням.