Рада асоціації Україна – ЄС: Стефанішина повідомила, коли відбудеться засідання
Європейський Союз та Україна проведуть засідання Ради асоціації Україна – ЄС із фізичною участю делегацій. Воно відбудеться у лютому 2021 року.
Через жорсткі карантинні обмеження у Брюсселі, який не дозволяє проводити засідання офлайн, його перенесуть на 2021 рік. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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За її словами, Євросоюз та Україна домовилися зберігати діалог "на високому політичному рівні". Це відбуватиметься до того часу, поки в української сторони не з'явиться можливість навідатися до Брюсселю.
Про що говоритимуть на засіданні
На засіданні Ради асоціації Україна – ЄС мають розглянути низку питань. Зокрема, мовиться про:
- продовження роботи на основі спільної заяви 22 Саміту Україна – ЄС;
- початок процесу оновлення Угоди про асоціацію;
- обговорення "промислового безвізу";
- укладання Угоди про спільний авіапростір;
- зміцнення економічної інтеграції;
- вирішення конституційної кризи в Україні;
- реалізація можливостей України щодо Європейського зеленого курсу.
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Стефанішина заявила, що вже найближчим часом українська сторона матиме розмову з представниками ЄС Жозепом Боррелем та Олівером Варгеї.
Вона додала, що вже після цього можна буде говорити про конкретну дату засідання Ради асоціації.
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