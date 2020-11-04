У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання касових апаратів для ФОПів. Це сталося після масових протестів, які відбулися під стінами парламенту 3 листопада.

У Раді 3 листопада таки зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації ФОПІв.

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Законопроєкт №4313 з'явився на сайті парламенту. Він передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Автором вказаний голова Ради, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков. У співавторах – низка нардепів "Слуги народу".

У документі йдеться, що через коронавірусну кризу особливо важкі наслідки несе малий та середній бізнес.

Пропонується перенести запровадження обов'язкового застосування РРО, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців "кешбек" до 1 січня 2022 року,

– йдеться у пояснювальній записці.

Які зміни пропонують

для тих суб'єктів господарювання, які мають застосовувати РРО з 1 січня 2021 року, пропонують зробити відтермінування до 1 січня 2022 року;

для всіх платників єдиного податку ІІ – IV груп – з 1 квітня 2021 до 1 квітня 2022;

до 1 січня 2022 пропонують перенести запровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій "кешбек".

Автори законопроєкту очікують на позитивний вплив від прийняття документу. Внесли проєкт у Раду після протестів, які відбулися під стінами будівлі парламенту 3 листопада.

Довідка. Раніше передбачалося, що з 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності ІІ – IV груп ФОПів стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ – IV груп.