У Раді зареєстрували законопроєкт про відтермінування касових апаратів
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік обов'язкового використання касових апаратів для ФОПів. Це сталося після масових протестів, які відбулися під стінами парламенту 3 листопада.
У Раді 3 листопада таки зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік фіскалізації ФОПІв.
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Законопроєкт №4313 з'явився на сайті парламенту. Він передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Автором вказаний голова Ради, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков. У співавторах – низка нардепів "Слуги народу".
У документі йдеться, що через коронавірусну кризу особливо важкі наслідки несе малий та середній бізнес.
Пропонується перенести запровадження обов'язкового застосування РРО, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців "кешбек" до 1 січня 2022 року,
– йдеться у пояснювальній записці.
Які зміни пропонують
- для тих суб'єктів господарювання, які мають застосовувати РРО з 1 січня 2021 року, пропонують зробити відтермінування до 1 січня 2022 року;
- для всіх платників єдиного податку ІІ – IV груп – з 1 квітня 2021 до 1 квітня 2022;
- до 1 січня 2022 пропонують перенести запровадження спеціального порядку розгляду скарг покупців та компенсації частини штрафних санкцій "кешбек".
Автори законопроєкту очікують на позитивний вплив від прийняття документу. Внесли проєкт у Раду після протестів, які відбулися під стінами будівлі парламенту 3 листопада.
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