Розсекречені документи "Польської операції" 1937 – 1938 років оприлюднили в мережі. Документи стосуються Великого терору радянських спецслужб на території колишньої УРСР проти польського населення.

Онлайн-колекція складає 30 відповідних документів, їх опублікував Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом СБУ. Матеріали доступні на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Зверніть увагу Очікуємо відновлення пам’ятника воякам УПА на горі Монастир, – УІНП у Польщі

У документах є докази випадків, коли переглядали справи вже засуджених поляків з метою додавання терміну. За час операції на території УСРР заарештували приблизно 56 тисяч людей, декого відправили у концтабори, а 47 327 осіб – розстріляли.



Лист щодо "помилок" у справах проти поляків / Фото avr.org.ua

Водночас у матеріалах вказали, як готували та проводили операцію. Окрім доповідних записок про особливості проведення операції та наказів НКВД щодо відповідного проведення за "національною ознакою", до колекції увійшли:

списки засуджених та заарештованих військовослужбовців, яких звинувачених у приналежності до "Польської організації військової";

повідомлення чекістів про діяльність агентів іноземних розвідок на території УРСР;

дані про кількість осіб, яких заарештував НКВД УРСР у період проведення операції за "національною ознакою";

довідки щодо кількості інших засуджених по польській операції.

У першому пункті наказу наркома внутрішніх справ СРСР Миколи Єжова щодо операції мовиться про те, що з 2 серпня 1937 року потрібно почати масштабну операцію, спрямовану на повну ліквідацію місцевих організацій ПОВ.

Зокрема у документі наголосили на ліквідації диверсійно-шпигунських і повстанських кадрів ПОВ на промислових об'єктах, у транспорті, радгоспах і колгоспах. "Операцію необхідно завершити у тримісячний термін, а саме до 20 листопада", – мовиться у наказі.

Оперативний наказ наркома внутрішніх справ СРСР про початок "польської операції"/ Фото avr.org.ua

Координатор електронного архіву Денис Пасічник зазначив, що "польська операція" "була злочинною акцією радянської влади. Згідно з його інформацією, розсекречені документи свідчать про ліквідацію 125 "шпигунських резиденцій", 38 "польських націоналістичних організацій" та 69 "диверсійно-повстанських організацій" на території УРСР.

Зверніть увагу! Під час проведення операції ліквідували звинувачених у членстві в "Польській військовій організації". Водночас до списків заарештованих, крім поляків, іноді потрапляли українці, євреї та білоруси.