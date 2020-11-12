За рішенням суду приватний виконавець заблокував рахунки розслідувачів Bihus.Info через програш справи ексочільнику Служби зовнішньої розвідки Сергію Семочку. Журналісти ствердили, що дії суду – незаконні.

Суд зобов’язав журналістів спростувати інформацію про російські паспорти дружини Семочка та її дітей від першого шлюбу, виданих в анексованому Криму. Про це повідомляє Bihus.info.

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Про що мовилось у матеріалі

У матеріалі розслідувачів йшлося про тиск СБУ на фармбізнес та втручання економічної контррозвідки СБУ, якою до розвідки керував Семочко, у держзакупівлі діалізних препаратів. Це, за словами постачальників ліків, призвело до:

зупинки постачань;

приблизно 200 смертей пацієнтів.

Справу розглядали майже рік

Справу розглядали майже рік: в суді допитували свідків, робили огляд державних реєстрів, зокрема прямо на суді журналісти продемонстрували, як перевірити наявність паспортів у родичів Семочка в офіційному реєстрі РФ. Однак влітку суддя звільнився і справу передали іншому — Юрію Мазуру.



Сергій Семочко / Фото Zik

Новий суддя не захотів слухати справу від початку і за одне засідання вирішив, що Семочко правий в усьому. Він зобов’язав спростувати низку цитат з розслідування, навіть ті, які журналістам не належать, а лише є коментарями сторонніх осіб.

Незаконні рішення суду

Суддя ухвалив рішення 10 вересня 2020 року. Але журналісти отримали його повний текст аж 16 жовтня.

Хто такий Сергій Семочко? Ексочільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки та ексочільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017 – 2018 роках. А з липня 2018 року обіймав посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Після цього Bihus.Info подали апеляцію, однак виявилося, що на той момент суддя Мазур вже видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду. Це незаконно, адже рішення не набуває чинності, поки не спливе час на подання апеляції.

На основі листа суду приватний виконавець, також не чекаючи апеляції, арештував рахунки — каналу, ведучому програми Денису Бігусу та журналістці Лесі Івановій,

– запевнили журналісти.

Усі докази, які стосувалися громадянства і майна пасинка, падчерки та зятя Семочка — суд не спростував, а просто не прийняв як докази. Адже Семочко заявив, що класифікує людей як родичів тільки в юридичному значенні Сімейного кодексу. Тому визнає родиною тільки дружину і сина, а решту — ні.

Попри те, що дружину Семочко родичкою визнав, суд зобов'язав спростувати інформацію і про неї, хоча дані щодо її громадянства та майна підтверджують реєстри в Україні та Росії.

Розслідування щодо Семочка: що відомо