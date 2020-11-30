Рахунки в платіжках українців стрімко зросли: дані Держстату
В Україні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у жовтні 2020 року значно зросли. У порівнянні з вереснем вони збільшились на 32,5%.
Загальна сума оплати за жовтень становить 11 мільярдів гривень. Про це повідомили у Державній службі статистики України.
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За даними відомства, станом на кінець жовтня 2020 року українці заборгували понад 56 мільярдів гривень. У вересні ця сума була на 1,8 мільярда гривень меншою.
За що не заплатили українці
У Держстаті повідомили, що станом на 31 жовтня 2020 року українці заборгували за:
- постачання гарячої води та теплової енергії – 16,7 мільярда гривень;
- управління багатоквартирним будинком – 5,1 мільярда гривень;
- постачання й розподіл газу – 22,4 мільярда гривень;
- послуги за вивезення побутових відходів – 1,1 мільярда гривень;
- централізоване водовідведення й водопостачання – 5,7 мільярда гривень;
- постачання та розподіл електроенергії – 5,1 мільярда гривень.
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