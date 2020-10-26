Рахункова палата завершила перший за всю історію незалежності України аудит Верховної Ради. Він охопив 7 років, а саме період з 2013 по 2019 роки.

Докладніше про процес аудиту Верховної Ради

Як повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, під час аудиту вони перевірили, наскільки ефективно використовували бюджетні кошти та як відбувалося управління державним майном з боку Апарату Верховної Ради. Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Зверніть увагу Коли Рада почне розглядати бюджет-2021: відповідь Разумкова

Аудит проводили 5 членів Рахункової палати у межах розподілених між ними завдань:

Василь Невідомий (координатор аудиту),

Віктор Богун,

Ірина Іванова,

Цезар Огонь,

Ігор Яремчук.

В умовах коронавірусу проводити аудит було надзвичайно важко. Але наші аудитори зробили колосальну роботу. І ми є надзвичайно вдячними Апарату Верховної Ради за всебічну допомогу та сприяння. Адже всі були зацікавленими побачити реальний і об’єктивний стан справ,, − зауважив Пацкан.

Він додав, що недоліки, порушення та правові прогалини, звичайно, є. І на них Апарату Верховної Ради варто буде звернути увагу. Щоправда, Рахункова палата вже побачила готовність оперативно їх усувати.

Підсумки аудиту

З 2013 по 2019 рік Апарат Верховної Ради та Управління справами Апарату включно з підприємствами, установами та організаціями їхньої сфери управління використали:

7,7 мільярда гривень коштів державного бюджету,

майже 114 мільйонів гривень коштів місцевих бюджетів.

На що пішли ці гроші

Здійснення законотворчої діяльності парламенту – 51% (основна стаття витрат).

Обслуговування та організаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення ВР – 44%.

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу, висвітлення діяльності парламенту через ЗМІ, розвиток електронного урядування – 5%.

У Рахунковій палаті наголошують, що Апарат Верховної Ради України не повною мірою забезпечив продуктивне, результативне та економне використання бюджетних коштів. Стосується це також і ухвалення відповідних законних і своєчасних управлінських рішень.

За даними аудиторів, у 2014 – 2017 роках кошториси Верховної Ради України не затверджували, а на 2013 та 2019 роки це відбулося з порушенням термінів. Водночас звіти про виконання кошторисів Верховної Ради України не розглядав парламент.

Які недоліки, порушення та правові прогалини виявили аудитори

Парламент із 2013-го по 2019 рік не використав понад 475 мільйонів з бюджету. Причина – вчасно не перерозподілили кошти.

Нерухомого майна у Ради нарахували на загальну вартість у 2,4 мільярда гривень, рухомого – у 19,8 мільйона.

5,7% земельних ділянок не мають належних документів на право постійного користування ділянками.

Цікаво Зарплати народних депутатів у вересні: хто отримав найбільше

Які рекомендації надала Рахункова палата Апарату ВР

Затвердити постановою Верховної Ради положення про Апарат Верховної Ради,

Вдосконалити низку законодавств, зокрема щодо управління державним майном. оплати праці у державному секторі, механізму здійснення виплат нардепам на оренду житла та винайм готелю.

Ці рекомендації отримали всі відомства та підприємства, що входять до структури Апарату ВР.

Вони є спрямованими на: