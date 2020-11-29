В район проведення Операції об'єднаних сил заїхали російські снайпери. Про це доповідає як українська розвідка, так і підтверджують захисники Новотошківського.

Вони ледь не попали під кулі снайперських пострілів. Про те, що відбувається на Донбасі – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо Бойовики за добу стріляли 9 разів: чому українські воїни не відкрили вогонь у відповідь

"Ввечері противник здійснив провокативний прицільний обстріл зі стрілецької зброї. Тобто кулі, в прямому сенсі, потрапляли нам в бійниці", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Вогонь у відповідь армійці не відкрили – не було наказу. Ворог не зупинився і продовжив провокувати.

Противник відкрито стріляв

Противник відкрито вигукував в нашу сторону. 2 військовослужбовці противника вийшли з різних країв позиції. Перший вів вогонь у нашому напрямку, а інший – спостерігав. І після того, як ми його виявили, він помітив і відкрив вогонь ще раз,

– описав Дмитро.

Вояки вирахували, так окупанти намагалися спровокувати їх на стрілянину, щоб надати можливість влучно цілити ворожим снайперам. За розвідданими, на супротивну сторону заїхали російські фахівці.

Лінія оборони терористів

Свою лінію оборони терористичні війська облаштували в окупованому Донецьку. Позиції бойовиків йдуть просто між будинками крайньої вулиці міста до прилеглих селищ. Там же тримають ворожу техніку, чим наражають на небезпеку цивільних.

"Населення молодого віку виїхало, а старенькі люди не мають куди, чи не мають змоги кудись виїхати. А що їм залишається робити? Не залишати ж своє нажите майно", – пояснив військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Армійці кажуть, що натиски ворога витримають, а от пробачити окупантам загибель побратимів – не зможуть. Підрозділ, який тримає оборону Новотошківського, від початку війни на ці позиції повертається вже вдруге. У 2019 році тут втратили 4 бійців.

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