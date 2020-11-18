На Донбасі 16 листопада загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади з Кіровоградщини Іван Горошко. Обставини трагедії з'ясовує слідство.

В районі проведення операції Об'єднаних сил 16 листопада загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомили у фейсбуці бригади.

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Трагедія сталася під час несення служби з охорони базового табору. Загиблого звали Горошко Іван Сергійович. Він народився у Кіровоградській області 1999 року. Нещодавно одружився, родина чекала свого первістка.

Видання gre4ka.info розповіло, що Іван Горошко з квітня 2019 пішов до ЗСУ за призовом, але вже у серпні того ж року підписав контракт. Загинув військовий біля Станиці Луганської.

В офіційних повідомленнях не вказано обставини загибелі військового. Відомо тільки, що триває слідство.

Однак з повідомлень від Офісу генпрокурора, у ЗМІ та соцмережах можна зробити висновок, що мовиться про інцидент із вбивством, яке намагалися видати за самогубство.