Якщо сьогодні українці голосували би за нового президента, то вони не обрали б Дмитра Разумкова. Так шанси чинного спікера Верховної Ради на найвищу посаду в країні оцінив заступник голови Офісу Презиента Кирило Тимошенко.

Тимошенко не говорив з Разумковим про плани

Сам Тимошенко зізнався, що з Разумковим його політичні амбіції не обговорював. Про це заступник Єрмака розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Дмитро Разумков – людина команди, спікер Ради. Я не знаю, які у нього є політичні амбіції, чи хоче він згодом іти балотуватись у президенти,

– розповів Тимошенко.

Тимошенко вважає, що Разумков не виграв би вибори

На думку радника голови ОПУ, політична ситуація в Україні досить різко змінюється, тому прогнозувати, що відбудеться в країні через 4 роки – справа невдячна. Якби нового главу держави обирали станом на сьогодні, то шанси голови Верховної Ради Тимошенко оцінив досить невисоко.

Я вважаю, що якби зараз були вибори, Дмитро (Разумков – 24 канал) їх би не виграв. Яка буде ситуація через 4 роки – хто його знає. Піде президент Зеленський на другий термін? А якщо не піде чи будуть інші кандидати?

– зазначив радник голови Офісу Президента.

Разумков раніше казав, що "певною мірою він – вже президент"

Цікаво, що нещодавно в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, Разумков розповідав про свої політичні амбіції. Спікер зазначив, що наразі його завдання – не мріяти, а виконувати завдання. Разумков також пожартував, що він, певною мірою, вже президент, адже його посада німецькою називається не голова, а президент парламенту.

Зверніть увагу! Спікер Ради ще з 11 листопада хворіє на коронавірус. Проте тест Разумкова – досі позитивний.