Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков допускає продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Однак наразі відповідний проєкт не виносили до сесійної зали.

Верховна Рада може ухвалити продовження закону про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. Про це Разумков заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Будемо дивитися. Якщо буде необхідність, Верховна рада зробить все, що вона повинна зробити,

– сказав спікер Ради.

Закон про особливий статус Донбасу

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, або ж закон про особливий статус Донбасу, ухвалили ще в 2014 році.

Невдовзі окремі статті цього закону мають змінити. Крім того, до нього включать формулу Штайнмаєра. Наразі ще тривають перемовини щодо того, що саме варто змінити у законі.

Зверніть увагу! Формула Штайнмаєра передбачає проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі та повернення території під контроль України. Вибори мають відбутися відповідно до стандартів.