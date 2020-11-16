Спікер Дмитро Разумков закликав створити спеціальну робочу групу для вирішення конституційної кризи в Україні. Першочерговим завданням групи буде напрацьовувати раніше заплановані ініціативи.

Разумков нагадав, що законопроєкт про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" досі актуальний. Про це мовиться на сайті Верховної Ради України.

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Я впевнений, що необхідно перейти до другого етапу – створити робочу групу, яка б вже почала напрацьовувати ті законодавчі ініціативи, які планувалися. Ми не можемо "займати позицію страуса" і робити вигляд, що ця проблема вирішиться без нас,

– наголосив Разумков.

Зверніть увагу! 27 листопада КСУ скасував антикорупційну реформу. Таке рішення може мати вкрай негативні наслідки для України. Детальніше про конституційну кризу читайте тут.

За словами спікера, Верховній Раді також необхідно зосередитися на боротьбі з коронавірусом. Разумков наголосив: необхідно продемонструвати, що вони знають, як досягати результати.

Разумков на дистанційній роботі: що відомо