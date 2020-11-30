"Нарешті знову звичний робочий графік": Разумков поборов COVID-19
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусу. Глава парламенту повертається до звичного робочого графіку.
Про негативний результат тесту на коронавірус Дмитро Разумков повідомив у фейсбуці.
Раніше Досі "позитивний": Разумков, який хворіє на коронавірус, розповів про свій стан
Нарешті знову звичний робочий графік,
– написав політик.
Спікер Верховної Ради подякував усім за підтримку.
А до свого повідомлення додав фотокопію результату ПЛР-тесту.
Що відомо про коронавірус у Дмитра Разумкова
- Про хворобу очільника українського парламенту стало відомо 11 листопада.
- Тоді захворіли багато політиків. Зокрема, президент Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, віцеспікер Ради Руслан Стефанчук і віцепрем'єр Олексій Резніков.
- 26 листопада черговий тест показав, що Разумков все ще хворіє на COVID-19. Хоча спікер Ради почувався значно краще.
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