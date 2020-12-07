Дмитро Разумков підписав закон про відновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Ще 4 грудня цей законопроєкт підтримали 289 парламентарів.

Тепер слово за Володимиром Зеленським. Після підпису Разумкова документ передали на підпис президенту. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

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Що передбачає закон

Верховна Рада 4 грудня відновила кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

за неправдиве декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі. Тепер внесення чиновником неправдивих відомостей на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років. Якщо ж чиновник не вказує статки на понад 8, 5 мільйонів, сума штрафу збільшується до 85 тисяч гривень. Також можливе обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Також можливе обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади. Зазначимо, що обмеження волі – це не ув'язнення, а поселення у виправний центр з можливістю його покидати.

Зверніть увагу! Раніше покарання за брехню у декларації скасував Конституційний Суд. Через це Україна могла втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів. Говорили навіть про загрозу безвізовому режиму з ЄС.

Коли закон набуде чинності

Згідно з процедурою, після того, як законопроєкти підтримають нардепи, їх має підписати голова Верховної Ради. Тоді закони передають на підпис Володимиру Зеленському. Після цього текст закону мають опублікувати в офіційних друкарських виданнях України, мовиться про "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", газети "Голос України" та "Юридичний вісник України". Лише по завершенню усіх цих етапів закон набуває чинності.