Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони, спрямовані на забезпечення додатковими коштами Фонду боротьби з COVID-19. Таким чином до фонду надійдуть 8,9 мільярда гривень.

Які саме закони підписав Разумков

Мовиться про закон щодо внесення змін до Податкового Кодексу (про особливості адміністрування податків) та про закон щодо внесення змін до Держбюджету на 2020 рік (щодо реалізації положень закону про ринок природного газу). Їх Верховна Рада ухвалила 17 листопада. Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

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У Верховній Раді додають, що ці документи визначають додаткові джерела фінансування Фонду боротьби з COVID-19. А саме суму в 8,9 мільярда гривень.

Куди мають піти ці гроші

Ці гроші передусім мають піти на здійснення ефективного та якісного лікування. Тобто, лікарні мають бути готовими реагувати на спалахи коронавірусу та надати відповідну медичну допомогу пацієнтам.

Мовиться про закупівлю:

засобів індивідуального захисту,

реактивів,

тест-систем,

медичних виробів,

дезінфекційних засобів,

медичного та лабораторного обладнання для проведення ПЛР-тестів і рентгенів.

Також завдяки цим законам вирішено питання щодо виплати заборгованості заробітної плати шахтарям. Адже тепер з'являється можливість забезпечити додаткові джерела фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі. Загалом вугільна галузь отримає 1,4 мільярда гривень.

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Фонд боротьби з COVID-19: що треба знати

Фонд боротьби з наслідками коронавірусної хвороби створили 13 квітня. Тоді Верховна Рада затвердила відповідні зміни до держбюджету.

В уряді говорили, що гроші з фонду спрямують на:

закупівлю медичних товарів, робіт і послуг;

доплати медикам, поліцейським та працівникам критичної інфраструктури,

підтримку пенсіонерів.

Зверніть увагу! На Фонд боротьби з коронавірусом було виділено 66 мільярдів гривень. Станом на 23 жовтня з нього витратили 34,1 мільярда гривень, тобто 52% від загальної суми.