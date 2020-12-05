Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав закони, які 4 грудня ухвалила Верховна Рада. Вони спрямовані на підтримку бізнесу у період карантину в Україні.

Після підпису законів Разумков передасть їх на підпис президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба Апарату ВР.

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Зауважимо, що головна мета законів – забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб та окремих груп підприємців.

Які законопроєкти підтримала Рада

Під час засідання парламенту 4 грудня нардепи підтримали низку важливих законопроєктів. Усі вони покликані підтримати бізнес в умовах карантину та пандемії коронавірусу. Серед них:

Зміни до бюджету на 2020 рік. Верховна Рада внесла зміни до бюджету на 2020 рік, що направлені на підтримку бізнесу під час карантину. Зміни дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками на надання матеріальної допомоги бізнес.

Верховна Рада внесла зміни до бюджету на 2020 рік, що направлені на підтримку бізнесу під час карантину. Зміни дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками на надання матеріальної допомоги бізнес. Анулювання податкові борги підприємців. Парламентарі анулювали борги підприємців у розмірі до 3 060 гривень. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський.

Парламентарі анулювали борги підприємців у розмірі до 3 060 гривень. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський. Фінансова допомога ФОПам. Держава виплатить одноразову фінансову допомогу ФОПам у розмірі по 8 тисяч гривень.

Коли закони набудуть чинності

Згідно з процедурою, після того, як законопроєкти підтримають нардепи, їх має підписати голова Верховної Ради. Тоді закони передають на підпис Володимиру Зеленському. Після цього текст закону мають опублікувати в офіційних друкарських виданнях України, мовиться про "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", газети "Голос України" та "Юридичний вісник України". Лише по завершенню усіх цих етапів закон набуває чинності.