Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про перші успіхи з вирішенням конституційної кризи в Україні. Зокрема, парламентська робоча група провела кілька засідань і узгодила низку важливих питань.

Докладніше про заяву Разумкова

Як наголосив спікер парламенту, ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду, досі залишається невирішеною. Про це Разумков написав у фейсбуці.

Важливо Зеленський звернувся по допомогу до Венеціанської комісії через рішення КСУ

Щоправда, робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. І найголовніше з них – це повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

Впевнений, парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону та верховенства права,

– зауважив він.

Разумков додав, що у Раді також чекають від Кабінету Міністрів підготовлений проєкт бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато.

Актуально Наслідки скандального рішення КСУ: правоохоронці закрили справ на 30 мільйонів гривень

Головне про конституційну кризу в Україні

27 жовтня Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу – ліквідував положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та скасував саме електронне декларування.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення суду може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами. Він назвав рішення суду "спрямованим проти України". Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він пропонує відновити права НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.

На ситуацію відреагували і в ЄС. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.



КСУ скасував е-декларації: усі деталі / Інфографіка 24 каналу