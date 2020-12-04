Нардепи активно збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Водночас спікер Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, що зараз МОЗ не може залишитися без керівника.

Також Разумков зауважив, що поки не бачив документів з Кабінету Міністрів або подання прем'єр-міністра про звільнення пана Степанова. Про це голова Верховної Ради сказав під час брифінгу, пише 24 канал.

Важливо До Степанова критично ставляться всі фракції, – Стефанишина

Він додав, що у теперішніх умовах залишити МОЗ без керівника – не є доречним.

Я не чув про його відставку. Я думаю, що треба буде виходити збалансовано, тому що сьогодні залишити міністерство без керівника – це точно не варіант,

– сказав Разумков.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підтвердив чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Що відомо про можливу відставку Степанова

Нещодавно українські ЗМІ почали поширювати інформацію про можливу відставку очільника МОЗ Максима Степанова. Журналісти посилались на власні джерела в Офісі Президента.

Максима Степанова. Журналісти посилались на власні джерела в Офісі Президента. Зважаючи на таку новину, вже почали о бговорювати кандидатуру на посаду нового голови МОЗ. Навіть припустили, що замінити Степанова може головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

на посаду нового голови МОЗ. Навіть припустили, що замінити Степанова може головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що 13 листопада Кабмін підписав документ , який розпочне процес звільнення Степанова.

, який розпочне процес звільнення Степанова. Активісти та громадські організації періодично проводять протести за відставку Степанова. Це розпочалось ще у травні 2020 року. Все через певні рішення міністра в питаннях бюджету.

Цікаво Чи стане Ляшко главою МОЗ замість Степанова: відповідь Шмигаля

Позиція очільника МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку.

Я вважаю, що нам точно є чим займатися. У нас є конкретні результати по боротьбі з епідемією і всієї пандемією. Так, ми бачимо і говоримо максимально відкрито і чесно про проблеми, які є, і шляхи їх подолання,

– наголосив Степанов.

Що відомо про Максима Степанова, цікаві факти з біографії – читайте за посиланням.