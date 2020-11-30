Робоча група Дмитра Разумкова зареєструвала законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в декларації. Водночас у ньому пропонують відмовитися від покарання для чиновників у вигляді позбавлення волі.

У законопроєкті №4441 пропонують обмежити покарання чиновників лише штрафом, громадськими роботами чи позбавленням права обіймати певну посаду впродовж 3 років. Про це мовиться у тексті проєкту, який зареєстрували 30 листопада.

Важливо Коли Рада може розглянути законопроєкт про відповідальність за брехню у деклараціях

Що передбачає законопроєкт

Робоча група щодо врегулювання конституційної кризи пропонує ввести кримінальну відповідальність окремо за умисне неподання декларації та за неправдиве декларування.

Згідно з законопроєктом, винуватці понесуть кримінальну відповідальність у разі, якщо різниця між достовірними і недостовірними відомостями перевищуватиме 500 прожиткових мінімумів (понад 109 тисяч гривень), а для трудових осіб – 3 тисячі прожиткових мінімумів (понад 6,5 мільйона гривень)

Відповідальність за таке порушення передбачатиме штраф у розмірі від 5 252 500 гривень до 6 303 000 гривень, або громадські роботи на термін 150 – 240 годин, чи позбавлення права обіймати певну посаду впродовж 3 років.

Раніше в'язниця загрожувала за брехню на суму понад 500 тисяч

За словами голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, такий законопроєкт є насмішкою над справедливістю. Адже до скандального рішення Конституційного Суду чиновникам загрожувала в'язниця за внесення неправдивих відомостей на суму понад 500 тисяч гривень.

Ось така гуманістична робоча група Разумкова. Гуманістична щодо корупціонерів. Бо ж звичайних людей за 1000 гривень саджати для депутатів не проблема, а ось посадовців за брехню на мільйони ув'язнювати – зась. Депутати, до речі, теж посадовці,

– підкреслив Шабунін.

Він додав, що такий законопроєкт є диверсією проти декларування.

Зверніть увагу! 27 жовтня КСУ визнав статтю про кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве декларування неконституційною. У Верховній Раді створили робочу групу для врегулювання конституційної кризи. Водночас президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт, який передбачає ув'язнення чиновників у випадку, якщо ті внесуть неправдиві відомості на суму від 4 мільйонів гривень.