Законопроєкт щодо повернення відповідальності за брехню в деклараціях був компромісом між різними групами та фракціями. У своєму виступі після прийняття закону Дмитро Разумков звернувся з проханням не блокувати відповідний проєкт закону.

Постанов задля блокування рішення до 7 грудня не буде, тоді спікер парламенту зможе підписати відповідний закон. Про це в ефірі 24 каналу повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

До теми І обмеження волі, і штрафи: Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях

Він зазначив, що після підписання Разумковим – закон надійде президенту. Водночас основною метою було те, щоб відповідний проєкт набрав чинності до кінця 2020 року, зауважив Монастирський.

Експерт додав, що у парламенті тривала дискусія щодо того, аби не наразити на повторне визнання неконституційності відповідних норм.

За словами голови комітету Ради, КСУ звернув увагу на надмірності покарання за недостовірне декларування та зазначив, що відповідальність за це має бути адміністративною, а не кримінальною.

"Верховна Рада не погодилась з рішенням КСУ, бо вважає що відповідальність має бути кримінальною. Розмір санкцій залишили такими ж, мовиться про штраф та громадські роботи. Позбавлення волі вирішили замінити на обмеження волі – наступний вид обмеження свободи, який є у Кримінальному кодексі", – сказав Денис Монастирський.

Зверніть увагу! 4 грудня Верховна Рада підтримала законопроєкт, що передбачає відновлення відповідальності за неправдиве декларування. Також він пропонує збільшити поріг кримінальної відповідальності за такі дії.

Відповідальність за невнесення в декларацію майна

У відповідній статті мовиться саме про відповідальність за невнесення в декларацію законно набутого майна, зазначив експерт. Кримінальна відповідальність починається, якщо сума майна складає понад мільйон гривень, сказав голова комітету Верховної Ради питань правоохоронної діяльності .

Якщо сума менша – це буде адміністративна відповідальність. Особа потрапить в реєстр корупціонерів, який є публічним. Перебуваючи у такому реєстрі, або маючи судимість – влаштуватись на іншу роботу буде важко,

– сказав Монастирський.

Однак якщо майно набуте незаконно, то є інша стаття Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення, сказав експерт. Він зазначив, що вона передбачає суттєві санкції та іншу відповідальність.

Також Денис Монастирський припустив, що відновлення відповідальності за брехню в деклараціях – це перший крок до подолання конституційної кризи.

Скандал довкола КСУ: коротко

27 жовтня Конституційний Суд скасував статтю про кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве е-декларування.

Президент України вніс до парламенту законопроєкт, яким пропонував припинити повноваження суддів КСУ та визнати рішення про декларування "нікчемним" та таким, що не має правових наслідків. Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт, у якому пропонував відновити права НАЗК.

Через рішення суду низка чиновників вже уникли відповідальності за неправдиве декларування.

Нещодавно Зеленський закликав Венеціанську комісію оцінити стан антикорупційної системи в Україні після рішення КСУ. Вона розгляне прохання на засіданні 11 грудня.



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу