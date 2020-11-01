Делегація Верховної Ради на чолі з головою Дмитром Разумковим у Берліні обговорила з німецьких урядом будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Українські посадовці наголосили на недопущенні завершення будівництва, однак рішення щодо цього прийматиме Німеччина.

Разумков про "Північний потік-2"

Україна неодноразово стикалася з тим, як Росія використовує питання газу виключно в політичному плані. Зокрема, для тиску на іншу незалежну державу. Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів голова ВР Дмитро Разумков.

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Ми добре розуміємо, що це не лише питання економічного характеру, а можливість вплинути на геополітичні процеси і створити додатковий механізм тиску та впливу Росії на ЄС,

– наголосив Разумков.

За його словами, рішення щодо заборони будівництва "Північного потоку-2" прийматиме Німеччина. Тому їй варто зважати на певні дії Росії, зокрема отруєння Навального та кібератаки.

"Це демонструє позицію Росії до своїх партнерів, міжнародного права та недоторканності кордонів. Події, які навряд чи можна сприймати, як дружні кроки. Упевнений, цивілізований світ сприймає це належно", – підкреслив голова Ради.

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Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що російський газопровід добудують попри позицію США. Однак точної дати він не назвав.