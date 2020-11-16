Дмитро Разумков заявив, що обов'язки спікера Ради наразі тимчасово виконуватиме віце-спікерка Олена Кондратюк. За словами Разумкова, вона є професійною, грамотною та досвідченою людиною.

Спікер зауважив, що вже видав відповідне розпорядження. Про це Разумков заявив під час погоджувальної Ради, повідомляє "РБК-Україна".

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Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але не все можна робити у такому форматі: ні вести засідання погоджувальної ради, ні вести засідання Верховної ради, ні навіть голосувати,

– наголосив Разумков.

Кондтратюк раніше заявляла, що головний законодавчий орган країни має працювати задля інтересів громадян та проявляти своє лідерство.

"Відповідно до розпорядження Дмитра Разумкова з 12 листопада я приступила до виконання обов'язків голови Верховної Ради", – наголосила політикиня.

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