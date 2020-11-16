Коронавірус у Разумкова: хто замість спікера у Раді
Дмитро Разумков заявив, що обов'язки спікера Ради наразі тимчасово виконуватиме віце-спікерка Олена Кондратюк. За словами Разумкова, вона є професійною, грамотною та досвідченою людиною.
Спікер зауважив, що вже видав відповідне розпорядження. Про це Разумков заявив під час погоджувальної Ради, повідомляє "РБК-Україна".
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Я продовжую працювати з дому, у віддаленому режимі, але не все можна робити у такому форматі: ні вести засідання погоджувальної ради, ні вести засідання Верховної ради, ні навіть голосувати,
– наголосив Разумков.
Кондтратюк раніше заявляла, що головний законодавчий орган країни має працювати задля інтересів громадян та проявляти своє лідерство.
"Відповідно до розпорядження Дмитра Разумкова з 12 листопада я приступила до виконання обов'язків голови Верховної Ради", – наголосила політикиня.
Що відомо про коронавірус у Разумкова:
- 11 листопада Разумков повідомив, що у нього діагностували коронавірус. Спікер наголосив, що нормально почувається, і переходить на дистанційний режим роботи.
- 12 листопада COVID-19 виявили у першого віцеспікера Руслана Стефанчука, який міг би тимчасово замінити Разумкова у Раді.
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